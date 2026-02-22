Am 8. März ist es soweit. Der Internationale Weltfrauentag steht wieder vor der Tür. Deshalb wird im Landesmuseum Kärnten die Initiative „Let’s Get Started – Frauen, die losgehen“ veranstaltet. Von 10 bis 16 Uhr können Besucher dabei Inspirations-Talks anhören, an praxisnahen Workshops teilnehmen und sich mit anderen vernetzen.

Weltfrauentag: Frauen erzählen von ihrem Leben

Im Mittelpunkt stehen dabei Frauen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Gesundheit, die Einblicke in ihre persönlichen Wege und beruflichen Erfahrungen geben. Zu den Sprecherinnen zählen Romy Sigl, Christiane Holzinger, Katharina Haidn-Fill, Zala Pušnik, Amina Holzfeind-Heyn sowie Mia Zettl. Dabei reichen die Themen von Selbstverwirklichung, beruflichen Chancen und Finanzen über Frauenrechte bis hin zu Gesundheit und gesellschaftlicher Verantwortung.

©Soroptimist International Club Am 8. März findet der Weltfrauentag statt.

Zeichen für Chancengerechtigkeit

Es gibt aber auch Workshops, die den Mut stärken oder den Stress reduzieren sollen. Außerdem soll es eine Führung durch die Ausstellung „Frauen in der Geschichte“ im Landesmuseum Kärnten geben. „Der Weltfrauentag ist für uns nicht nur ein Gedenktag, sondern ein Auftrag“, betonen die Veranstalterinnen von Soroptimist International. Ziel der Veranstaltung sei es, Frauen zu stärken, Bildung zu fördern und konkrete Impulse für persönliche und berufliche Entwicklung zu geben. Der Eintritt ist frei, aber eine Anmeldung über Eventbrite ist erforderlich. Mit der Veranstaltung möchte Soroptimist International ein sichtbares Zeichen für Empowerment, Chancengerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe von Frauen setzen.