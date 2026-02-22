„Ich habe mich beobachtet gefühlt“ – Kärntner schildert Horror-Erlebnis

Anonyme Karten mit Beleidigungen und eine DVD mit verstörenden Videos – damit wurde der Gurktaler vor acht Jahren konfrontiert. Jetzt hat er den Mut gefasst, seine Geschichte zu erzählen.

Ein anonymer Schreiber sorgt aktuell für Aufregung in den Medien. Seit etwa 25 Jahren verschickt der Unbekannte angsteinflößende, sexistische Karten und Briefe. Mehr dazu hier: Sexistische Karten und Briefe: Wer ist der fremde Absender aus Kärnten? Sowohl Frauen als auch Männer sind betroffen. Auch Peter * aus dem Gurktal ist unter den Opfern.

Ein Albtraum im Briefkasten: Das Video, das alles veränderte

Es war etwa 2017 oder 2018, als der Gurktaler seinen Briefkasten öffnete, um seine Post zu checken. Doch was er dort fand, war alles andere als erfreulich. Er erhielt eine Postkarte mit verschiedensten Beleidigungen – allerdings ohne Absender. Doch nur eine Woche später sollte sich sein Leben dann schlagartig ändern: Denn dieses Mal fand er einen Brief mit einer DVD im Kuvert. Während er sich an die Nachrichten acht Jahre später kaum erinnern kann, hat sich das Video in sein Gedächtnis gebrannt. „Es war eine eigenartige Situation, es gab keinen Absender, das war ein bisschen komisch. Zuerst habe ich mich gar nicht getraut, die DVD abzuspielen“, erzählt der Kärntner im Gespräch mit 5 Minuten. Doch als er sich schließlich den DVD-Player seiner Mutter ausgeliehen hat, um sich das Video anzusehen, traute er seinen Augen kaum. Es waren ganz merkwürdige und unbeschreibliche Dinge zu sehen. Der Kärntner berichtet von „verschiedenen Ausschnitten, Nachrichten und ganz creepy drübergeschnittenen Sounds“.

Anonyme DVD im Postkasten: „Man bekommt richtig Gänsehaut“

Seine Wohnung liegt im Erdgeschoss, somit hat jeder die Möglichkeit, hineinzusehen. Und das hatte sich der unbekannte Täter zu nutzen gemacht. „Es waren zum Beispiel Aufnahmen drinnen, wie ich gekocht habe. Die Person hat beim Fenster durch die Jalousien gefilmt. Auch mein Name wurde im Video genannt. Man bekommt richtig Gänsehaut, wenn man plötzlich ein Video von sich selbst sieht“, beschreibt er. Für ihn war das Ganze angsteinflößend, weswegen er sofort seinen besten Freund anrief. Dessen Vater, ein Polizist, mittlerweile in Rente, gab ihm sofort hilfreiche Tipps, wie er mit der Situation umgehen sollte. Er ging daraufhin zur Polizei und meldete den Vorfall. Die Polizei konnte jedoch nur Anzeige gegen Unbekannt erheben.

Nach DVD-Vorfall: „Ich habe mich ständig beobachtet gefühlt“

Ganz vergessen kann der Gurktaler den Vorfall bis heute aber nicht. Solch ein beunruhigender Vorfall hinterlässt einfach Spuren und beeinflusst das Leben. „Seitdem das passiert ist, sind die Jalousien komplett zu, damit keiner mehr hineinschauen kann. Nach diesem Vorfall, habe ich mich eine Zeit lang ständig beobachtet gefühlt. Ich habe auch eine Zeit lang schlecht geschlafen“, schildert Peter im Interview mit 5 Minuten. Doch nach diesem verstörenden Video wurde es ruhig: Es kamen keine Briefe mit Drohungen oder Beleidigungen mehr, auch keine weiteren Videos. Für ihn war eines klar: Das Leben musste weitergehen. Damals hat er es als einen blöden Scherz abgetan – nur so war es ihm möglich, weiterzuleben und das Ganze hinter sich zu lassen.

Artikel zeigt: Opfer ist nicht alleine

Und jetzt, acht Jahre später, wurde sein Erlebtes durch den Artikel von 5 Minuten wieder aufgefrischt. Denn viele Menschen, einige ebenfalls aus dem Gurktal, haben dasselbe bzw. Ähnliches erlebt – ganz zum Schock von Peter. „Ich finde es komplett arg. Ich habe bis heute nicht gewusst, dass mehrere von solchen Vorfällen betroffen sind. Der Artikel hat mich heute eiskalt erwischt. Mir ist es kalt den Rücken runtergelaufen“, berichtet er. Er hatte absolut keine Ahnung, wie lange das Ganze schon geht und wie viele eigentlich dasselbe erlebt haben wie er.

Peter möchte mit seiner Geschichte anderen helfen

Deshalb hat er seinen ganzen Mut gefasst, um seine Geschichte zu erzählen. Er möchte damit auch andere ermutigen, darüber zu sprechen – und hofft, dass dadurch der Unbekannte gefunden werden kann. „Wenn ich mit meiner Geschichte helfen kann, dann versuche ich es zumindest. Aber ich verstehe nicht, wie man so etwas einem Menschen antun kann“, sagt er abschließend. Vor allem die Angst, dass der unbekannte Täter noch einmal zuschlagen könnte – vor allem da diese Vorfälle jetzt publik sind – bleibt bestehen. Er möchte andere jedoch ermutigen, sich jemandem anzuvertrauen und darüber zu sprechen. Das hätte ihm persönlich am meisten geholfen.

Anzeige von mehreren Frauen

Aber nicht nur er, sondern auch viele andere, vor allem Frauen, haben vor einigen Jahren Anzeige gegen Anonym bei der Polizei erstattet. Allerdings soll das Verfahren wegen beharrlicher Verfolgung (§107a StGB) wieder eingestellt worden sein, denn die Intensität der Schreiben soll laut Bericht der „Kleinen Zeitung“ nicht ausreichen, um Stalking zu belegen. Ob der anonyme Verfasser jemals identifiziert wird, bleibt offen.

*Name wurde von der Redaktion geändert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2026 um 17:42 Uhr aktualisiert