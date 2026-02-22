Kärnten vor Neustart: Köfer fordert Reformen nach Kaisers Abschied

Peter Kaiser (SPÖ) verabschiedet sich nach 13 Jahren als Kärntner Landeshauptmann. Etwa fünf Wochen soll er diese Funktion noch ausüben, bevor die Amtsübergabe erfolgt. Mehr dazu hier: Fastenzeit und Auferstehung. „Entscheidend ist nicht der Termin des Wechsels, sondern was danach passiert“, möchte Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer zu dem Thema klarstellen. Denn das Land würde, sei seiner Meinung nach vor enormen Herausforderungen stehen. Und diese gilt es von Nachfolger Daniel Fellner (SPÖ) zu bewältigen. „Rekordverschuldung, steigende Arbeitslosigkeit, negative Bevölkerungsentwicklung sowie massive Probleme in Wirtschaft, Gesundheit und im Sozialbereich zeigen, dass Wegschauen keine Option mehr ist. Kärnten braucht einen echten Neustart und mutige Reformen statt bloßer Verwaltung“, stellt Köfer klar.

©LPD Kärnten/Wajand Gerhard Köfer möchte sich für ein besseres Land einsetzen.

Team Kärnten kritsiert Budgetpolitik

Der Politiker sieht besonders bei der Budgetpolitik der SPÖ/ÖVP-Koalition Handlungsbedarf. „Allein in den Voranschlägen für 2025 und 2026 sind von SPÖ und ÖVP neue Schulden von rund 826 Millionen Euro geplant. Diese Entwicklung belastet kommende Generationen massiv.“ Für Köfer sind die Zahlen ein klarer Weckruf: „Jetzt braucht es Mut zur Veränderung und den politischen Willen, die großen Probleme endlich anzupacken. Wir tragen Verantwortung gegenüber der Bevölkerung von heute und gegenüber unseren Kindern und Enkelkindern“, sagt er abschließend.