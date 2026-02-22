Kärnten erlebt milden Wochenstart: Sonne, Föhn und Wolken

Am Montag halten sich in der ersten Tageshälfte teilweise Frühnebelfelder. Aber sonst wird meist ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken erwartet. „Teils dichte Wolken stauen sich am unmittelbaren Tauernhauptkamm, auch in den Tauerntälern bleibt es aber trocken und mit föhnigem Nordwestwind zeitweise sonnig“, weiß die GeoSphere Austria. Die Tiefstwerte liegen bei etwa -1 bis +2 Grad. Mit Höchstwerten zwischen 9 und 13 Grad wird der Start in die Woche eher mild.