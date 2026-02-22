Hermagor bekommt neuen Bezirksstellenleiter: Wer ist Christian Wastian?

Seit Anfang Feber gibt es in der WK-Bezirksstelle Hermagor eine neue Leitung: Der 37-Jährige ist für die Betreuung der Unternehmer im Bezirk verantwortlich. Aber wer ist er eigentlich?

Mit Christian Wastian hat die Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Hermagor einen neuen Leiter bekommen, der neben beruflicher Erfahrung auch internationale Perspektiven und eine starke regionale Verwurzelung mitbringt. „Der gebürtige Kärntner lebt in Weißbriach und kehrte nach mehreren beruflichen Stationen bewusst in seine Heimat zurück. Erfahrung aus Industrie und Verein: Während seines Studiums in München war Wastian viele Jahre bei BMW tätig – zunächst als Fahrer, später als Einsatzleiter und Produktberater“, heißt es in einer Aussendung der WK Kärnten.

Internationale Erfahrung und beruflicher Werdegang

Die internationale Tätigkeit ermöglichte ihm Einblicke in verschiedene Märkte und Strukturen. Nach seinem Studienabschluss wollte er bewusst nach Kärnten zurückkommen. Dort übernahm er in der heimischen Holzindustrie als Betriebsleiter den Aufbau eines neuen Standorts – angefangen von der Planung über die Umsetzung bis zur Zusammenstellung eines neuen Teams. Anschließend war er beim ÖAMTC Kärnten als stellvertretender technischer Leiter tätig. Dort lernte er die organisatorischen Unterschiede zwischen industriellen Abläufen und Vereinsstrukturen aus nächster Nähe kennen.

Starke regionale Verwurzelung

Ein wesentlicher Grund für seine Rückkehr nach Kärnten war der elterliche landwirtschaftliche Betrieb in Weißbriach, den Wastian vor drei Jahren übernommen hat. „Die Landwirtschaft ist für ihn nicht nur familiäre Verantwortung, sondern auch persönliche Leidenschaft. Privat steht zudem ein weiterer großer Lebensabschnitt bevor: Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin erwartet er in den kommenden Wochen sein erstes Kind“, wird in der Aussendung beschrieben.

„Offener und direkter Austausch“ im Mittelpunkt

Als Bezirksstellenleiter möchte Wastian vor allem eines: Nähe zur regionalen Wirtschaft. „Mir ist wichtig, einen offenen und direkten Austausch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern im Bezirk zu pflegen. Ich möchte ihre Herausforderungen kennen, ihre Erfolge mitverfolgen und sie zielgerichtet und effizient unterstützen“, betont er. Ein starkes regionales Netzwerk, persönliche Präsenz und gute Erreichbarkeit stehen dabei im Mittelpunkt. Ebenso möchte er Unternehmen bei bürokratischen Prozessen begleiten und auf eine möglichst einfache, digitale Abwicklung hinwirken. Geplant sind zudem regelmäßige Informationsaussendungen, um Betriebe im Bezirk aktuell über wirtschaftsrelevante Entwicklungen zu informieren.