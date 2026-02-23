Einsatz am Berg: Technischer Defekt sorgte für Sirenenalarm in Kärnten

Sirenenalarm am frühen Samstagmorgen auf der Kanzelhöhe: Eine ausgelöste Brandmeldeanlage mit Sonderkriterium rief mehrere Feuerwehren auf den Plan. Rasch stellte sich heraus, dass ein Defekt dafür verantwortlich war.

Ein defektes Rohr einer Sprinkleranlage hatte einen Druckabfall verursacht und in weiterer Folge die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Am frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Treffen um 7:44 Uhr mittels Sirenenalarm zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage mit Sonderkriterium auf die Kanzelhöhe alarmiert. Zeitgleich machten sich auch die Feuerwehren Winklern-Einöde, Sattendorf und St. Ruprecht/Villach auf den Weg zum Einsatzort oberhalb von Treffen am Ossiacher See.

Entwarnung konnte gegeben werden

Die Lage auf der Kanzelhöhe verlangt im Ernstfall rasches und zugleich überlegtes Handeln. „Da die Anfahrt auf die Kanzelhöhe grundsätzlich etwas Zeit in Anspruch nimmt, rückte vorab unser MTFA aus, um schnellstmöglich die Lage vor Ort zu erkunden“, schilderte die Feuerwehr aus Treffen. Nach dem Eintreffen wurde das betroffene Objekt umgehend kontrolliert. Rasch stellte sich heraus, dass kein Brandereignis vorlag: Ein defektes Rohr einer Sprinkleranlage hatte einen Druckabfall verursacht und in weiterer Folge die Brandmeldeanlage ausgelöst. Per Funk konnte daraufhin Entwarnung gegeben werden.

Mehrerer Einsatzkräfte alarmiert

Im Einsatz standen die Feuerwehr Treffen mit MTFA und TLFA 4000, die Feuerwehr Winklern-Einöde, die Feuerwehr Sattendorf, die Feuerwehr St. Ruprecht-Villach sowie die Polizei.