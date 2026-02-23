Polizeibeamter aus Kärnten schenkt Leukämiepatient Hoffnung

Ein Kärntner Beamter geht über seinen Alltag hinaus: Er wurde Stammzellenspender und schenkt einem Leukämiepatienten in Deutschland Hoffnung auf Leben.

Die Kärntner Polizei ist tagtäglich im Einsatz – oft in Situationen, in denen es um Leben und Tod geht. Eine andere, ganz besondere Erfahrung dieser Art machte zuletzt der Kärntner Polizeibeamte Christian R.: Er wurde als Stammzellenspender für einen Leukämiepatienten in Deutschland aktiv.

Stammzellen-Typisierungsaktion im Jahr 2024

„Im März 2024 nahm unser Kollege Christian an einer Stammzellen-Typisierungsaktion in der Polizeikaserne in Krumpendorf teil. Im Dezember letzten Jahres hat er dadurch einem Leukämiepatienten in Deutschland die Chance auf ein Überleben ermöglicht. Dafür wurde er kürzlich vom Verein Geben für Leben, Leukämiehilfe Österreich ausgezeichnet“, berichtet die Polizei Kärnten in den sozialen Medien.

Man kann „viel Hoffnung geben“

Für Christian war dieses Handeln selbstverständlich: „Wenn man von einem Eingriff in das Knochenmark hört, dann löst das Bedenken aus. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen es verläuft schmerzlos und kann im Gegenzug einer schwer kranken Person viel Hoffnung geben“, so der Beamte abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 07:59 Uhr aktualisiert