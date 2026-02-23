20 Auszeichnungen: Kärnten ehrte seine Volksmusik-Talente

Beim 15. Kärntner Volksmusikwettbewerb im Schloss Krastowitz präsentierten 17 Ensembles und 22 Solistinnen und Solisten ihr Können.

„20 Auszeichnungen sprechen für sich“

Bildungslandesrat Peter Reichmann zeigte sich beim abschließenden Festkonzert unter dem Motto „Junge Volksmusik“ begeistert: „20 Auszeichnungen sprechen für sich.“ Er betonte: „Wir sind stolz auf unsere Talente und legen daher auch Wert darauf, sie nicht nur bestmöglich in den Musikschulen und in der Gustav Mahler Privatuniversität zu fördern, sondern sie bei Bewerben und Konzerten, wie diesen hier vor den Vorhang zu holen.“

Vorfreude auf die 16. Ausgabe

Musikalische Bildung sei für Kinder und Jugendliche zentral, da sie Kreativität, Zusammengehörigkeitsgefühl und Kulturbewusstsein stärkt. Reichmann dankte dem Organisationsteam und den Jurorinnen und Juroren: „Ich danke daher auch allen, die Veranstaltungsformate wie den Kärntner Volksmusikwettbewerb möglich machen, und freue mich heute schon auf die 16. Ausgabe.“

