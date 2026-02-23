„Leben im Dienst“: Kärntner wurde zu 75. Geburtstag überrascht

Seit über vier Jahrzehnten prägt Hans-Joachim Freund das Leben der Feuerwehr Althofen – als Pfarrer, Feuerwehrkurat und verlässlicher Ansprechpartner. Zum 75. Geburtstag wurde sein langjähriges Engagement gewürdigt.

Besuch zum runden Geburtstag

„Seit 1982 steht Hajo uns als Floriani und Feuerwehrkurat zur Seite. Worte des Zuspruchs, ein offenes Ohr in schwierigen Momenten, ein fester Halt, wenn es darauf ankommt – all das prägt sein Wirken“, heißt es von der Feuerwehr Althofen. Als evangelischer Pfarrer von Althofen verband er Glauben mit gelebter Kameradschaft. Sein Engagement reichte als Bezirksfeuerwehrkurat von 1985 bis 2017 weit über die Stadtgrenzen hinaus. Zum 75. Geburtstag wurde Freund von Kommandant Johann Delsnig, einigen Altkameraden, Alt-Kameradschaftsführer Thomas Zechner sowie dem FF-Kuraten Althofen, Pfarrer John Opara, besucht. In entspannter Runde wurde zurückgeblickt, gelacht und so manche Geschichte aus früheren Zeiten geteilt. Der runde Geburtstag bot einen Moment zum Innehalten und Danken – für viele Jahre des Mittragens, Mitgestaltens und Dabeiseins.