Sieben Angeklagte wegen Suchtgiftdelikten vor Gericht in Klagenfurt

Der Suchtgifthandel ist ein wachsendes Geschäft – auch im südlichsten Bundesland Österreichs, Kärnten. In dieser Woche müssen sich vor dem Landesgericht Klagenfurt sieben Personen wegen Delikten im Zusammenhang mit Suchtgift verantworten.

Kiloweise Cannabis und Heroin

Einem nunmehr jungen Erwachsenen, der zum Tatzeitpunkt teilweise noch minderjährig war, wird vorgeworfen, in den Jahren 2024 und 2025 rund drei Kilogramm Cannabiskraut gewinnbringend an Dritte verkauft zu haben. Ein weiterer junger Erwachsener soll zwischen Februar und April 2025 in Frög zumindest 404 Gramm Kokain veräußert haben. Ein anderer Jugendlicher steht im Verdacht, von Sommer 2024 bis Sommer 2025 insgesamt 500 Gramm Cannabiskraut verkauft zu haben. Ein weiterer junger Erwachsener soll im Frühjahr 2025 in Klagenfurt unter anderem 128 Gramm Heroin in zahlreichen entgeltlichen Einzelverkäufen weitergegeben haben. Darüber hinaus wird einem Erwachsenen zur Last gelegt, in den Jahren 2024 und 2025 in Feldkirchen zumindest 6,4 Kilogramm Cannabiskraut für den Eigengebrauch erzeugt zu haben, wie die Medienstelle des Landesgerichts Klagenfurt über fünf der sieben Fälle berichtet.

Nicht nur Suchtgifthandel am Programm

Drei der Suchtgiftverfahren werden am Dienstag verhandelt, weitere Termine sind bereits für Montag sowie für Donnerstag und Freitag angesetzt. Neben dem Vorwurf des Suchtgifthandels werden in einzelnen Fällen auch weitere Delikte wie Körperverletzung, Nötigung oder Diebstahl thematisiert. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für alle Angeklagten die Unschuldsvermutung.