2.000 weniger: Krankenstände in Kärnten deutlich gesunken

Deutlich weniger Krankenstände in Kärnten: In der abgelaufenen Kalenderwoche wurden rund 2.000 Arbeitsunfähigkeiten weniger gemeldet als im Vorjahr.

Österreichweit verzeichnete die Österreichische Gesundheitskasse sogar ein Minus von 60.000 Fällen. Vor allem Influenza- und grippale Infekte sind rückläufig.

Die Zahl der Krankenstände ist in der abgelaufenen Kalenderwoche im Jahresvergleich spürbar zurückgegangen. Österreichweit wurden laut Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) um rund 60.000 Krankenstände weniger erfasst als im Vergleichszeitraum 2025.

Leichter Anstieg bei COVID-19

Auch in Kärnten zeigt sich eine klare Entlastung: Während im Vorjahr noch 14.651 Arbeitsunfähigkeiten verzeichnet wurden, waren es heuer gerade einmal 12.270 – ein Rückgang um rund 2.000 Personen. Besonders deutlich sank die Zahl der Influenza- und grippalen Infekte. Bei den COVID-19-Erkrankungen hingegen gab es ein leichtes Plus von neun Fällen – 31 statt 22 im Jahr zuvor.

©ÖGK Ein Blick auf die aktuelle Statistik der ÖGK.

Rückgang als „europaweiter Trend“

Zur aktuellen Entwicklung erklärt Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichische Gesundheitskasse: „Sowohl in Österreich als auch europaweit ist ein Rückgang der Influenza-Aktivität zu verzeichnen. Dieser Trend hat sich bereits in den vergangenen zwei Wochen in sinkenden Influenza-Erkrankungszahlen niedergeschlagen. […] Dennoch ist mit einzelnen Influenza-A-Fällen zu rechnen. Empfohlen werden weiterhin regelmäßige Händehygiene und das Vermeiden engen Kontakts mit infizierten Personen.“, so Krauter.

