Einbruch aus Armut? Polizei schnappt junges Diebespaar

Im Bezirk Wolfsberg wurde vergangenen Oktober in ein Kaufhaus eingebrochen. Die Polizei nahm nun einen jungen Mann und eine junge Frau fest, die angaben, die Einbrüche "aus Mittellosigkeit" verübt zu haben.

In der Nacht von 23. auf den 24. Oktober 2025 kam es in einem Kaufhaus im Lavanttal zu einem Einbruchsdiebstahl. Zwei Personen zwängten die dortigen Glasschiebetüre auf und stiegen laut Angaben der Polizei insgesamt dreimal in das Kaufhaus ein, um dort Lebensmittel zu stehlen. Nun konnten die Beamten der Polizeiinspektion Wolfsberg die Einbrüche aufklären: „Nach umfangreichen Ermittlungen konnten nun ein 21-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg ausgeforscht werden“, so die Polizei. Die beiden haben mittlerweile den Kaufhauseinbruch gestanden. „Als Motiv wurde Mittellosigkeit angegeben“, erklärt die Polizei abschließen.