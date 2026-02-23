Straße nach Steinschlag in Zwickenberg bleibt weiterhin gesperrt

Die Landesstraße L6 in Zwickenberg (Oberdrauburg) bleibt nach einem Felssturz gesperrt. Rund 300 Einwohner sind vorübergehend nur eingeschränkt erreichbar. Notfallfahrzeuge dürfen nach Absprache passieren.

Ein Abschnitt von rund 100 Metern der Zwickenberg Landesstraße ist nach dem Steinschlag blockiert.

Zwickenberg ist derzeit von der Außenwelt abgeschnitten: Nach einem Felssturz ist die Landesstraße L6 in Oberdrauburg blockiert und die rund 300 Einwohner können die Gemeinde nur eingeschränkt verlassen.

Einsatzfahrten nach Absprache möglich

Am Samstagmittag lösten sich Steine vom Hang wenige hundert Meter von der Abzweigung der Drautal Straße und versperrten die Straße. Zwar wurde das Geröll schnell entfernt, doch Experten mussten zunächst prüfen, ob weitere Steine drohen. Ein etwa 100 Meter langer Abschnitt bleibt gesperrt, bis der Felsbereich gesichert ist. Medienberichten zufolge dürfen Einsatzfahrzeuge im Notfall trotzdem nach Absprache passieren, falls einer der knapp 300 Einwohner von Zwickenberg einen Notfall erleidet.