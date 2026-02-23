Tourismusreform in Kärnten: Diese Änderungen kommen noch heuer

Die Kärntner Landesregierung beschließt am Dienstag eine umfassende Reform im Tourismus – inklusive neuem Abgabenpaket. Kernpunkt ist eine Vereinheitlichung der Aufenthaltsabgabe: Ab November zahlen Gäste landesweit 4,50 Euro pro Nacht, auf Campingplätzen 4 Euro. Im Gegenzug ist die Nutzung des öffentlichen Verkehrs künftig in der Aufenthaltsabgabe inbegriffen. Zudem wird die Motorbootabgabe erhöht. Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) sprach im Rahmen der Pressekonferenz am Montag von „einer der größten Reformen dieser Legislaturperiode“.

Zehn Regionen unter einem Dach

Auch strukturell soll sich etwas ändern. Statt vieler kleiner Einheiten soll es künftig nur noch zehn Tourismusregionen unter dem Dach der Kärnten Werbung geben. Diese übernimmt zusätzliche Aufgaben wie Verkaufsförderung, Vertrieb über Buchungsplattformen und den zentralen Webauftritt. Dafür werde das Personal aufgestockt, wie Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, erklärt.

Zweitwohnungsabgabe kommt

Mit der Reform sollen rund 20 Millionen Euro zusätzlich für den Tourismus bereitstehen. Hintergrund sind stagnierende oder sinkende Nächtigungszahlen und rückläufige Erträge. Neu kommt auch eine Zweitwohnungsabgabe, die ab 2028 bis zu 130 Euro pro Monat betragen kann. Sie ersetzt die bisherige Zweitwohnsitzabgabe und soll rund 15 Millionen Euro jährlich in die Gemeindekassen spülen. Betroffen sind grundsätzlich alle Wohnungen, die nicht als Hauptwohnsitz dienen, auch jene im Eigentum von juristischen Personen. „Unsere Gemeinden bezahlen Straßen, Infrastruktur und Freizeitangebote, auch dort, wo Wohnungen ungenutzt bleiben. Mit der neuen Abgabe verteilen wir diese Kosten gerechter“, erklärt Gemeindereferent Daniel Fellner (SPÖ).

Was gilt als Zweitwohnung? Als Zweitwohnung gilt eine eigenständige Wohnung, in der mehr als zwölf Wochen pro Jahr kein Hauptwohnsitz gemeldet ist.

Gemeinden bestimmen über Höhe der Abgabe

Wie hoch die Abgabe ist und ob sie überhaupt eingehoben werden soll, bestimmen die Gemeinden selbst. „Die Gemeinden entscheiden per Verordnung über Einführung und Höhe der Abgabe. Gesetzlich festgelegte Höchstbeträge reichen von 24 Euro monatlich für Wohnungen bis 30 Quadratmeter bis zu 130 Euro für Wohnungen über 90 Quadratmeter. Mit 1. Jänner 2027 tritt das neue Gesetz in Kraft und ersetzt die bisherige Regelung“, heißt es in einer Presseaussendung des Landes Kärnten. Mit der neuen Abgabe soll auch dem Leerstand entgegengewirkt werden: „Wenn Wohnungen dauerhaft leer stehen oder nur sporadisch genutzt werden, fehlt Wohnraum für Einheimische. Die Abgabe schafft auch wichtige Anreize, Wohnungen wieder verfügbar zu machen“, erklärt Fellner.

Die Grünen sehen „neue Chancen für den Kärntner Tourismus“

Lob für das neue Paket kommt seitens der Kärntner Grünen: „Mit dem neuen Tourismusgesetz hat die Kärntner Landesregierung endlich eine zeitgemäße Grundlage geschaffen, um unseren Tourismus wieder wettbewerbsfähig zu machen“, so Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten. Klare Rahmenbedingungen gebe es nun, jetzt komme es darauf an, was daraus entsteht. Ihr Appell: „Die neue Aufenthaltsabgabe muss jedenfalls dort ankommen, wo sie wirklich gebraucht wird: für die sanfte Mobilität, die Radinfrastruktur, sichere Wanderwege.“

©5 Minuten Die Grünen-Landessprecherin Olga Voglauer will, dass die neue Aufenthaltsabgabe dort ankommen soll, wo sie gebraucht wird.

Team Kärnten will wettbewerbsfähigeres Kärnten

Als „längst überfällig“ bezeichnet Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer das neue Tourismusgesetz und fordert mehr Investitionen: „Um das Potenzial, das Kärnten zweifelsfrei hat, nutzen zu können, muss es zu einem Investitions-Booster kommen. Hier sind auch das Land und der Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) in der Verantwortung. Betriebe, die investieren, heben die gesamte Qualität des touristischen Angebotes.“ Auch die Verwaltungszusammenlegung findet beim Team Kärnten Anklang. „Kärnten muss im Tourismus wettbewerbsfähiger gegenüber anderen Regionen werden. Das erfordert flachere Strukturen und mehr Handlungsfähig- und -schnelligkeit.“

©LPD Kärnten/Wajand Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer fordert einen „Investitions-Booster“ für Kärnten.

NEOS möchten „gemeinsame, übergeordnete Tourismusstrategie für ganz Kärnten“

Auch die NEOS loben die geplante Zusammenlegung auf zehn Tourismusverbände als ersten Schritt. „Was jedoch weiterhin fehlt, ist eine gemeinsame, übergeordnete Tourismusstrategie für ganz Kärnten“, so NEOS-Landessprecher Janos Juvan. Weiters kritisiert er, dass Kärnten zwar ein wunderschönes Land sei, das touristisch „unglaublich viel zu bieten“ habe, bei den Nächtigungszahlen jedoch „weit unter seinem Potenzial“ bleibe. Die NEOS fordern in diesem Zusammenhang „eine starke, klare und international sichtbare Tourismusmarke Kärnten“.

©NEOS NEOS-Landessprecher Janos Juvan möchte eine „international sichtbare Tourismusmarke Kärnten“.

Breite Zustimmung aus der Wirtschaft

Zustimmung erfährt das neue Tourismuspaket seitens der Wirtschaft: „Das neue Tourismusgesetz ist ein guter Kompromiss geworden, um die Wettbewerbsfähigkeit des heimischen Standorts zu steigern“, erklärt etwa Kärntens Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl. Und auch Josef Petritsch, Spartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer, strich hervor, dass die Reform zur richtigen Zeit komme. „Wir haben Nachholbedarf bei der touristischen Infrastruktur, daher ist mit dem neuen Gesetz ein wichtiger Schritt gemacht worden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 15:02 Uhr aktualisiert