Trinkfester Nebenjob: Villacher Brauerei sucht Bier-Guide

Wolltest du schon immer deine "Bierleidenschaft zum Beruf" machen? Dann könnte die aktuelle Stellenausschreibung der Villacher Brauerei genau dein Ding sein.

In Villach ist aktuell ein „bieriger“ (Neben-)Job ausgeschrieben. Die Brauerei Villach sucht nach einem „Tour-Guide und Gastgeber*in“ mit „Leidenschaft für Biergenuss“. Gesucht werden kommunikative Menschen, die Gruppen von acht bis 30 Personen durch die Brauerei führen, über Biertradition und Rohstoffe plaudern und am Ende der Führung auch noch eine kleine Bierverkostung abwickeln.

Zwei bis sechs Stunden die Woche

Was man dafür braucht? Ein bisschen Charme, ein souveränes Auftreten und die Fähigkeit, auch nach der vierten Führung noch mit Begeisterung über Hopfen und Malz zu sprechen. Sehr gute Deutsch. und Englischkenntnisse sind Voraussetzung, Italienischkenntnisse ein Plus. Vier bis acht Führungen im Monat sind vorgesehen, diese werden jeweils zwischen Mittwoch und Samstag abgehalten. Du solltest pro Woche zwei bis sechs Stunden Zeit haben.

Gratisbier als Benefit

Wenn du diese Voraussetzungen erfüllst und schon immer deine „Bierleidenschaft zum Beruf“ machen wolltest, wie es in der Ausschreibung heißt, ist das nun deine Chance. Was für viele ein durchaus erstrebenswerter Benefit sein dürfte: Auf den neuen Tour Guide warten „Biermarkerl“, ein vergünstigter Bezug von Bier und alkoholfreien Getränken sowie anlassbezogen gratis Bier für zuhause.