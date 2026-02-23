In Ufernähe: Riesenhai an kroatischer Adriaküste gefilmt

In der Kvarner-Bucht an der kroatischen Adriaküste wurde vor Kurzem ein riesiger Schatten gefilmt. Experten des "Blue World Institute" gehen von einem Riesenhai aus – dem zweitgrößten Fisch der Welt.

Ein gewaltiger Schatten unter der Meeresoberfläche, eine markante Rückenflosse – spätestens seit „Der Weiße Hai“ 1975 in die Kinos kam, sorgen diese Eindrücke in Strandnähe für große Aufregung. So auch vor Kurzem an der kroatischen Adriaküste: In der Kvarner-Bucht nahe der Insel Cres wurde Medienberichten zufolge ein riesiger Hai gefilmt. Experten gehen davon aus, dass es sich um einen Riesenhai handeln dürfte – und damit immerhin um den zweitgrößten Fisch der Welt.

Riesenhai gefilmt

Passanten filmten in der Vorwoche den Schatten in der Kvarner-Bucht und ließen ihn dem „Blue World Institute“ zukommen, die die Aufnahmen auswerteten. „Obwohl das Video nicht besonders klar ist, schließen wir aus der charakteristischen Form der Rückenflosse, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Riesenhai handelt“, schildert das Forschungsinstitut in den sozialen Medien. Der Name ist Programm: Diese Tiere können über zehn Meter lang und bis zu vier Tonnen schwer werden. Nach dem Walhai ist der Riesenhai der zweitgrößte Fisch der Welt.

Adria als Planktonbuffet

Ganz ungewöhnlich ist die Sichtung allerdings nicht: Riesenhaie tauchen in der Adria gelegentlich auf, vor allem gegen Ende des Winters oder zu Frühlingsbeginn können sie dort vorkommen. „Die meisten Sichtungen stammen aus der nördlichen Adria, einschließlich des Kvarner Golfs – einem Gebiet, das für die höchste Zooplankton-Biomasse in der Adria bekannt ist“, erklären die Experten vom Blue World Institute.

Riesenhai ist nicht gefährlich

Die Sichtung des Riesenhais ist allerdings kein Grund zur Sorge: So furchteinflößend das Tier mit seinem großen Maul auch wirken mag, für Menschen ist es ungefährlich. Der Riesenhai ernährt sich ausschließlich von Plankton. Mit weit geöffnetem Maul filtert er Kleinstlebewesen aus dem Wasser. Aufmerksamkeit für den Riesenhai ist übrigens etwas Gutes: Weltweit steht der Meeresgigant nämlich auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Harpunenjagd und Beifang in Fischernetzen haben die Bestände stark schrumpfen lassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 16:27 Uhr aktualisiert