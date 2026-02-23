Betrug mit Hebebühne kostet Kärntner Tausende Euro

Ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt wollte kürzlich über eine Verkaufsplattform eine Hebebühne kaufen. Doch dieses Vorhaben kostete ihn viel Geld: Der Anbieter täuschte den 62-Jährigen laut Polizei „über diverse Tatsachen“ und brachte ihn dazu, mehrere Tausend Euro auf ein italienisches Konto zu überweisen. Dann kam das böse Erwachen: Die Hebebühne wurde nie geliefert. „Dem Mann entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro. Weitere Erhebungen diesbezüglich werden geführt“, erklärt die Polizei abschließend.