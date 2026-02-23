Mit 99 km/h durchs Ortsgebiet: Jetzt ist der Schein weg

Im Bezirk St. Veit ging der Polizei am Montag ein Raser ins Netz. Er wurde mit 99 km/h im Ortsgebiet geblitzt, nun ist der Führerschein weg.

Am 23. Feber führten Beamte der Polizeiinspektion Brückl Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen im Gemeindegebiet von Brückl durch. Gegen 14.15 Uhr raste plötzlich ein Auto an ihnen vorbei in Richtung Launsdorf. Darin saß laut Angaben der Polizei ein 56-jähriger ungarischer Staatsbürger. Die Beamten nahmen eine deutliche Beschleunigung wahr, wie sie in einer Presseaussendung schildern. Genauer gesagt wurde das Auto mit einer Geschwindigkeit von 99 km/h im Ortsgebiet gemessen. „Dem Lenker wurde im Zuge einer Anhaltung der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und eine Weiterfahrt untersagt. Er wird der BH St. Veit an der Glan angezeigt“, so die Polizei abschließend.