Fake-Mails: Kärntner Wellnesshotel warnt vor „Sonderangeboten“

Betrüger verschicken momentan Fake-Mails im Namen eines Kärntner Resorts und locken mit „Gewinnspielen“ oder „Sonderangeboten“, um an Kreditkartendaten zu gelangen. Die Betreiber warnen ihre Gäste nun eindringlich.

Das Mountain Resort Feuerberg auf der Gerlitzen ist normalerweise ein Ort der Entspannung, aktuell dürften die Betreiber selbst jedoch etwas angespannt sein. Der Grund sind dreiste Betrüger, die im Namen des Feuerberg-Resorts betrügerische Mails versenden, wie die Familie Berger, die Betreiber des Vier-Sterne-Hotels, am 23. Feber in einer Phishing-Warnung an ihre Kunden erklären.

„Gewinnspiele“ und „Sonderangebote“

Das Vorgehen der Betrüger wird darin folgendermaßen beschrieben: „In den vergangenen Tagen wurden wir von einzelnen Gästen darauf aufmerksam gemacht, dass betrügerische E-Mails mit Absender-Adressen wie beispielsweise contact@feuerbergplus.com versendet werden.“ Die Betrüger schrecken auch nicht davor zurück, dass Feuerberg-Logo in ihren Fake-Mails zu verwenden. In ihren Nachrichten würden sie versuchen, „durch vermeintliche Gewinnspiele, Sonderangebote oder Überraschungsaktionen an Kreditkarteninformationen zu gelangen“, so das Resort weiter.

Betrüger wollen Kreditkarteninformationen

Die Betreiber warnen nun eindrücklich: „Diese E-Mails stammen nicht von uns. Wir würden Sie niemals per E-Mail oder über eine verlinkte Website zur Bekanntgabe von Kreditkarten- oder Zahlungsinformationen auffordern.“ Darum sollten Kunden ungewöhnliche Mails sofort löschen, keine verdächtigen Links anklicken und auf keinen Fall Zahlungsinformationen bekannt geben. Um den Kunden die Einordnung zu erleichtern, erklärt die Familie Berger: „E-Mails vom Feuerberg erhalten Sie ausschließlich von Adressen wie kontakt@feuerberg.at oder rezeption@feuerberg.at (oder direkt von einer Mitarbeiteradresse mit der Domain @feuerberg.at“.

Vorfall wird „intensiv geprüft“

Des Weiteren wird betont, dass bei Feuerberg größter Wert auf Datenschutz gelegt werde und dass im Moment noch nicht klar sei, ob die für die Phishing-Mails verwendeten Daten überhaupt vom Resort selbst stammen. „Der Vorfall wird derzeit intensiv geprüft, und wir setzen alles daran, die Situation rasch und sorgfältig zu klären“, betont die Betreiberfamilie abschließend.