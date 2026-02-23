Zeckensaison beginnt immer früher: Schon jetzt an die Impfung denken

Die Zecken sind mittlerweile besonders früh unterwegs – und damit rückt auch die FSME-Saison vor. Das Land Kärnten empfiehlt, schon jetzt an die Schutzimpfung zu denken.

Die Zecken werden immer früher aktiv – und damit verlagert sich auch der Beginn der FSME-Saison immer weiter nach vorne. Mittlerweile startet die Frühsommer-Meningoenzephalitis – eine Viruserkrankung, die hauptsächlich durch Zeckenstiche übertragen wird – im März bzw. April. Kärntens Gesundheitslandesrätin Beate Prettner empfiehlt daher, bereits jetzt im Februar an die Schutzimpfung zu denken.

Bleibende Schäden möglich

FSME kann schwer verlaufen. Was zuerst oft mit grippeähnlichen Symptomen beginnt, kann in der zweiten Krankheitsphase, wenn die Viren über das Blut ins zentrale Nervensystem gelangen, zu Ausfällen im Nervensystem führen. Außerdem drohen in schweren Fällen Hirnhaut- oder Gehirnentzündungen, Lähmungen sowie Schluck- und Sprachstörungen. „Bleibende Schäden sind nicht ausgeschlossen, die Viruserkrankung kann auch tödlich enden“, betont Prettner und verweist auf die Effektivität der Schutzimpfung.

Alle fünf Jahre impfen gehen

In Kärnten ist die FSME-Impfung in den Gesundheitsämtern erhältlich, eine Terminvereinbarung wird empfohlen. Die Kosten betragen 32 Euro für Erwachsene und 27 Euro für Kinder, ein Teil wird von den Sozialversicherungen rückerstattet. Empfohlen ist die Impfung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Nach der Grundimmunisierung mit drei Teilimpfungen folgt die erste Auffrischung nach drei Jahren, danach alle fünf Jahre – ab dem 60. Lebensjahr alle drei Jahre.

Am meisten Fälle im Sommer

Österreichweit wurden im vergangenen Jahr 132 Personen wegen FSME im Spital behandelt, acht Fälle entfielen auf Kärnten. Der erste Fall trat bereits im April auf, der letzte im Dezember– ein Hinweis darauf, dass die Saison immer länger dauert. Die meisten Fälle werden jedoch im Sommer verzeichnet.