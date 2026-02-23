Kärnten-Wetter: Freundlicher im Süden, windig im Norden

Der Dienstag bringt in Kärnten von Norden her bereits am Vormittag dichte Wolken. Vor allem vom Mölltal bis ins obere Lavanttal kann es zeitweise leicht regnen, wie die Meteorologen von GeoSphere Austria prognostizieren. In höheren Lagen, genauer gesagt von etwa 1.200 bis 1.500 Metern, fällt der Niederschlag als Schnee. Weiter südlich bleibt es dagegen meist trocken. Hier ist sogar mit einigen Sonnenstrahlen zu rechnen. In einigen nördlichen Tälern wird es zudem recht windig. Die Temperaturen erreichen milde 7 bis 11 Grad.