Mann bei Ski-Kollision verletzt: Hubschrauber im Einsatz

Am Nassfeld kollidierte ein 75-jähriger Grazer am 23. Februar beim Schifahren mit einem anderen Wintersportler. Der Mann wurde verletzt und per Notarzthubschrauber ins LKH Villach gebracht.

Ein 75-jähriger Mann aus Graz fuhr am Montag, 23. Februar mit seinen Schiern im Schigebiet Nassfeld in Kärnten die Tröglabfahrt talwärts. Im Flachstück vor der Gartnerkofeltalstation versuchte er mit seinen Schiern in Schrittgeschwindigkeit in Richtung Nordosten zu einem Lokal zu gelangen, wo es zur Kollision mit einem Schifahrer kam.

Grazer bei Kollision verletzt

Durch die Kollision kam der 75-jährige zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen im Bereich des Fußes zu. „Der zweitbeteiligte Schifahrer mit oranger Schijacke erkundigte sich beim Gestürzten in gebrochenem Englisch über dessen Gesundheitszustand und setzte dann sogleich seine Fahrt in unbekannte Richtung fort“, berichtet die Polizei. Der 75-jährige wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit dem Notarzthubschrauber ARA3 ins LKH Villach geflogen. Weitere Erhebungen folgen.