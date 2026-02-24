Vermisst: 87-jähriger Kärntner ist spurlos verschwunden

Seit Montagvormittag wird ein 87-Jähriger aus Feistritz im Rosental vermisst. Der Mann ist mit einem silbergrauen VW Golf unterwegs – die Polizei bittet dringend um Hinweise.

Hubert E. (87) aus Feistritz im Rosental wird seit 23. Februar 2026 vermisst. Laut dem Verein Österreich findet euch ist er etwa 160 bis 165 Zentimeter groß, hat graue Haare und trägt eine Brille.

Veröffentlicht am 24. Februar 2026, 06:13 / ©Fotomontage Canva / Pixabay / Österreich findet euch

In Feistritz im Rosental wird seit Montagvormittag ein 87-jähriger Mann vermisst. Hubert E. ist nach Angaben des Vereins „Österreich findet euch“ seit dem 23. Februar 2026, 9:30 Uhr, abgängig.

Informationen zum Vermissten

Der Senior ist etwa 160 bis 165 Zentimeter groß, hat graue Haare und trägt eine Brille. Zuletzt war er mit einer grauen Jogginghose sowie einer grauen Jacke bekleidet. Besondere Aufmerksamkeit gilt auch seinem Fahrzeug: „Er ist in einem silbergrauen VW Golf unterwegs. Behördliches Kennzeichen: KL – 208 DA. Bei Sichtungen oder Hinweisen bitte die Polizei verständigen“, so der Verein „Österreich findet euch“ in den sozialen Medien. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

