Vermisst: 87-jähriger Kärntner ist spurlos verschwunden
Seit Montagvormittag wird ein 87-Jähriger aus Feistritz im Rosental vermisst. Der Mann ist mit einem silbergrauen VW Golf unterwegs – die Polizei bittet dringend um Hinweise.
In Feistritz im Rosental wird seit Montagvormittag ein 87-jähriger Mann vermisst. Hubert E. ist nach Angaben des Vereins „Österreich findet euch“ seit dem 23. Februar 2026, 9:30 Uhr, abgängig.
Informationen zum Vermissten
Der Senior ist etwa 160 bis 165 Zentimeter groß, hat graue Haare und trägt eine Brille. Zuletzt war er mit einer grauen Jogginghose sowie einer grauen Jacke bekleidet. Besondere Aufmerksamkeit gilt auch seinem Fahrzeug: „Er ist in einem silbergrauen VW Golf unterwegs. Behördliches Kennzeichen: KL – 208 DA. Bei Sichtungen oder Hinweisen bitte die Polizei verständigen“, so der Verein „Österreich findet euch“ in den sozialen Medien. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.