Schock! Kärntner Bezirkshauptfrau am Schutzweg von Auto erfasst

St. Veits Bezirkshauptfrau Claudia Egger wurde beim Überqueren eines Schutzweges auf der Villacher Straße von einem Auto erfasst und fällt vorübergehend aus.

Am Freitagmorgen wurde die St. Veiter Bezirkshauptfrau Claudia Egger bei einem Verkehrsunfall auf der Villacher Straße verletzt. Beim Überqueren eines Schutzweges soll sie von einem 49-jährigen Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit der rechten Fahrzeugseite erfasst worden sein.

Verletzungen unklar

Egger, welche zudem Kärntens erste Bezirkshauptfrau ist, wurde zunächst vor Ort erstversorgt und anschließend ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht. Über die Schwere der Verletzungen gibt es noch keine genauen Angaben. Bis zu ihrer Genesung übernimmt laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ ihre Stellvertreterin Hildegard Lanner die Amtsgeschäfte der Bezirkshauptmannschaft.