Auf einer Mauer aufgesessen: Kärntner Feuerwehr musste Pkw bergen

Einsatz in den Abendstunden: Die Feuerwehr Bad Kleinkirchheim befreite einen PKW, der im Maibrunnenweg auf einer Mauer festsaß.

Am Montagabend rückte die Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinkirchheim zu einem ungewöhnlichen Einsatz im Maibrunnenweg aus. Gegen 18:06 Uhr alarmierte der Leitstellenverbund Kärnten die Einsatzkräfte unter dem Stichwort „Fahrzeugbergung unter 3,5t“.

Bergung mit viel Vorsicht

Vor Ort bot sich den Feuerwehrleuten ein festgefahrener PKW: „Das Fahrzeug war mit dem Unterboden auf dem Mauerwerk aufgesessen und hing fest. Ein Fortkommen aus eigener Kraft war nicht mehr möglich, ohne größere Schäden zu riskieren“, erklärte die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht. Die Mannschaft sicherte die Unfallstelle und stabilisierte das Auto mit Unterbauholz. Mit Hilfe von Hebekissen konnte der Wagen vorsichtig angehoben und ohne weitere Schäden zurück auf die Fahrbahn gebracht werden. Nachdem die Bergung abgeschlossen war, kehrten die Einsatzkräfte wieder ins Rüsthaus zurück.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2026 um 07:36 Uhr aktualisiert