Ehemaliger Traditionsgasthof im Lavanttal steht zum Verkauf

Der ehemalige Gasthof „HalbEdel“ in St. Michael im Lavanttal steht zum Verkauf. Die Liegenschaft umfasst rund 800 m² Nutzfläche auf einem 1.036 m² großen Grundstück, verteilt auf Gasthof, Eventstadl und sechs Appartements im Ober- und Dachgeschoss. Das Erdgeschoss bietet Speisesaal, Gastzimmer, Küche und Innenhof mit Gastgarten. Die Appartements im Landhausstil sind voll ausgestattet und eignen sich daher für touristische Vermietung, Firmenunterkünfte oder langfristige Aufenthalte. Ein Highlight ist der rund 120 Jahre alte „HalbEdel Eventstadl“, der saniert wurde und auf 398 m² einen wandelbaren Veranstaltungsraum sowie Lagerflächen bietet. Die Location verbindet rustikalen Charme mit moderner Technik und eignet sich für Hochzeiten, Konzerte, Theateraufführungen und andere Veranstaltungen.

©Screenshot/Willhaben

Solide Bausubstanz mit viel Geschichte

„Mitten im Herzen des idyllischen Lavanttals, am Fuße der Saualpe in St. Michael, befindet sich dieser traditionsreiche Gasthof mit außergewöhnlichem Potenzial. Eingebettet in eine ländliche Umgebung und dennoch zentral gelegen, vereint diese Liegenschaft gelebte Geschichte, solide Bausubstanz und vielseitige Nutzungsmöglichkeiten auf besondere Weise“, heißt es im Inserat der RE/MAX Friends 2 / PPD Immobilien e.U. auf Willhaben, welches in der abgelaufenen Woche veröffentlicht wurde. Im Jahr 2022 sperrte die letzte Pächterin zu, somit ist es bereits seit fast vier Jahren ruhig in der einst so lebendigen Gaststätte. Laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ ist die rede von einem Kaufpreis von etwa 245.000 Euro. Erst in den Jahren zuvor wurde in die Modernisierung des Standortes investiert. Ob in dem ehemaligen Traditionsgasthof wieder Leben einkehrt, bleibt vorerst offen.