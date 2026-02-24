Vor Fristende: Berufung nach Tragödie am Großglockner eingelegt

Ein Salzburger wurde wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt, nachdem seine Freundin am Großglockner erfroren war. Sein Anwalt hat nun Berufung eingelegt – das Oberlandesgericht Innsbruck entscheidet.

Ein 37-jähriger Salzburger wurde in der abgelaufenen Woche am Landesgericht Innsbruck wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt, nachdem seine 33-jährige Freundin im Jänner 2025 am Großglockner erfroren war. Das Urteil: fünf Monate bedingte Haft und eine unbedingte Geldstrafe von 9.600 Euro. Richter Norbert Hofer sah die „Führungsverantwortung“ beim Angeklagten, wertete aber die „mediale Vorverurteilung“ und den Verlust der Lebensgefährtin als mildernde Umstände.

Schwierige Bedingungen

Der Angeklagte betonte vor Gericht mehrfach, dass er keinerlei Alpin-Ausbildung besitze und keine Führungsrolle gehabt habe. Er schilderte die Situation als „Ausnahmesituation“ und erklärte, dass seine Freundin ihn „lautstark weggeschickt“ habe, was sein Leben gerettet habe. Zeugen, darunter Eltern, Alpinpolizisten und Bergretter, bestätigten die schwierigen Wetterbedingungen und den körperlichen Leistungsabfall des Paares. Die Verteidigung wies darauf hin, dass die Verstorbene nicht unerfahren war und an einem viralen Infekt litt.

Berufung eingelegt

Laut einem aktuellen Bericht der „Kleinen Zeitung“ hat der Anwalt des 37-Jährigen, Kurt Jelinek, rechtzeitig vor Fristende Berufung eingelegt. Das Oberlandesgericht Innsbruck muss nun über die Berufung entscheiden. Bis zur Rechtskraft des Urteils gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2026 um 09:29 Uhr aktualisiert