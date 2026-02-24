In St. Urban gefunden: Wem gehört die vermisste Hündin?

Eine Hündin wurde in St. Urban aufgefunden und befindet sich nun in Obhut des Tierschutz-Kompetenzzentrums Kärnten. Das TiKo bittet um Hinweise, wem die Hündin gehören könnte.

In der Gemeinde St. Urban wurde eine Hündin aufgefunden, die sich nun in der Obhut des Tierschutz-Kompetenzzentrums Kärnten (TiKo) befindet. Sie ist nicht gechippt, wodurch die Identifikation ihres Besitzers erschwert wird. Das TiKo bittet nun um Hinweise, wem die Hündin gehören könnte.

Besitzerin oder Besitzer werden gesucht

„Die Hündin wurde in St. Urban aufgefunden vom besorgten Finder ins TiKo gebracht. Sie ist leider nicht gechippt. Wir hoffen, dass jemand den Besitzer kennt und bitten um eure Mithilfe“, erklärt das TiKo in den sozialen Medien. Hinweise, die zur Identifizierung des Besitzers führen könnten, sind daher besonders willkommen. Wer die Hündin erkennt oder Informationen zu ihrem Besitzer hat, wird gebeten, sich direkt an das TiKo zu wenden.