Charmeur im Spiel? Melissa Naschenweng und der unbekannte „Playboy“

Die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng sorgt einmal mehr für Schlagzeilen – dieses Mal ganz ohne Bühne, dafür auf Instagram. Zwischen Fragen nach ihren Alltagsgewohnheiten – Morgenmensch oder Morgenmuffel? – und persönlichen Vorlieben, stach eine besonders heraus: „Was machst du, wenn der Playboy ruft?“

Läuft da was im Hintergrund?

Und auch darauf hatte sie eine Antwort auf Lager: „Hat er schon. Ich hab lieber über dieses Wort gesungen.“ Eine charmante Anspielung auf ihren neuen Song „Playboy“, der auf dem aktuellen „Album Alpenbarbie – Rosa Dynamit“ zu finden ist. Auch das Thema, wo die Schleife am Dirndl platziert wird, war ein Thema – oder wie Naschenweng antwortete: „Einmal links, einmal rechts, einmal vorne, einmal hinten.“ Kein Wunder, dass Fans nun über den Beziehungsstatus der gebürtigen Villacherin spekulieren: Flattert das Herz im Hintergrund, oder steckt vielleicht schon etwas Neues in den Startlöchern? Doch nicht nur Humor, auch Emotionen hatten ihren Platz im Gespräch. Auf die Frage nach den bewegendsten Momenten ihrer Karriere nannte sie den gemeinsamen Auftritt mit Helene Fischer.