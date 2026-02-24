Zweitwohnungen und Motorboote werden in Kärnten teurer

Das Land Kärnten investiert 2026 rund 1,376 Milliarden Euro in Infrastruktur, um Arbeitsplätze zu sichern und die Konjunktur anzukurbeln. Landeshauptmann Peter Kaiser berichtete, dass das Land auch über eine Million Euro in Digitalisierungsmaßnahmen investiert: 320.000 Euro für eine neue Oracle Database Appliance, 380.000 Euro für Cyberabwehr und 388.800 Euro für eine Webapplikation zur abteilungs- und gemeindeübergreifenden Raumplanungsverfahrensbearbeitung.

Investitionen und Einnahmen

LHStv. Martin Gruber erklärte: „Ziel ist es, sämtliche Verfahren der Örtlichen Raumordnung in ein neues System aufzunehmen. Dadurch wird man Verfahren durchgehend vom Einlangen bis hin zur rechtmäßigen bzw. bescheidmäßigen Erledigung im gleichen Programm bearbeiten können.“ Kaiser erwähnte zudem die Änderungen beim Zweitwohnungsabgabegesetz und Motorbootabgabegesetz. „Die Zweitwohnungsabgabe komme den Gemeinden zugute, die damit wichtige Infrastruktur schaffen können. Es ist eine Maßnahme gegen Leerstand, für mehr Wohnraum und auch gegen Bodenverbrauch“, so Kaiser. Die gesetzlich festgelegten Höchstbeträge reichen von 24 Euro monatlich für Wohnungen bis 30 Quadratmeter bis zu 130 Euro für Wohnungen über 90 Quadratmeter. Die Gemeinden entscheiden selbst, ob und in welcher Höhe sie die Abgabe erheben.