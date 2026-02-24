Feuerberg-Fake: Nun warnt auch die Polizei

Nach der gestrigen Phishing-Warnung des Mountain Resorts Feuerberg ermittelt nun auch die Polizei. Um an Kreditkartendaten zu gelangen, erstellten Betrüger eine Fake-Website und verschickten zahlreiche Phishing-Mails.

Am 23. Feber warnten die Betreiber des Mountain Resorts Feuerberg ihre Gäste vor einer bösen Betrugsmasche: Aktuell werden Phishing-Mails im Namen des Wellnesshotels versendet, in denen Betrüger mit „Gewinnspielen“ und „Sonderangeboten“ locken, wie 5 Minuten berichtete. Sogar vor der Verwendung des Feuerberg-Logos schrecken die unbekannten Täter nicht zurück. Ziel dürfte das Herauslocken von Kreditkarteninformationen sein.

Polizei mahnt zur Vorsicht

Mittlerweile haben die Betreiber Anzeige erstattet, wie die Polizei am 24. Feber in einer Presseaussendung mitteilte. Darin wird weiters informiert, dass die Betrüger auch eine gefakte Website des Betriebs erstellt haben, die Phishing-Mails gingen an zahlreiche Adressaten. „In der Mail wurde eine kleine Aufmerksamkeit versprochen, die Voraussetzung dafür sei die Betätigung eines Links mit anschließender Bekanntgabe persönlicher Daten, darunter Kreditkartendaten“, erläutert die Polizei. Glücklicherweise seien bis jetzt keine direkten Opfer bekannt, jedoch mahnt die Polizei zur Vorsicht.