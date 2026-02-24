Neues Kraftwerk: „Sauberer Strom“ für 1000 Kärntner Haushalte

Am 23. Feber fand der Spatenstich für das neue oekostrom-Photovoltaik-Kraftwerk in Eberndorf statt.

Am 23. Feber fand der Spatenstich für das neue oekostrom-Photovoltaik-Kraftwerk in Eberndorf statt.

Für die oekostrom AG ist es das erste Projekt dieser Art in Kärnten. Die Anlage entsteht auf einer knapp drei Hektar großen, ehemaligen Kiesgrube – also auf einer Fläche, die bereits industriell genutzt wurde. Die Verantwortlichen sprechen in diesem Zusammenhang von einem „Beispiel für ressourcenschonende Standortwahl und nachhaltige Flächennutzung“.

„Projekt bringt lokale Wertschöpfung“

Projektleiter Peter Kuntner erklärt: „Die Nachnutzung dieser Fläche war von Beginn an ausschlaggebend für das Projekt. Wir möchten Energieproduktion dorthin bringen, wo keine neuen Flächen verbraucht werden.“ Auch die Gemeinde Eberndorf begrüßt das Projekt. Eberndorfs Bürgermeister Wolfgang Stefitz sieht darin einen wichtigen Schritt für die gesamte Region: „Dieses Projekt bringt lokale Wertschöpfung und erneuerbare Energie direkt in unsere Gemeinde und stärkt die Energieversorgung im Jauntal.“

Zwei Millionen Euro

Geplant ist eine Leistung von 2,6 Megawatt peak (MWp). Das reicht, um künftig rund 1.000 Haushalte mit „sauberem Strom“ zu versorgen. Pro Jahr sollen etwa 3,6 Gigawattstunden erzeugt werden. Die Investitionssumme der oekostrom AG liegt bei rund zwei Millionen Euro, die Inbetriebnahme ist für Juli 2026 vorgesehen.