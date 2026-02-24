Hubschraubereinsatz: Rennradfahrer (66) bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag kam es im Bezirk Spittal zu einem Crash zwischen einer Autofahrerin (26) und einem Rennradfahrer (66). Der Mann wurde schwer verletzt.

Am Nachmittag des 24. Feber war eine 26-jährige Frau aus Lienz mit dem Auto auf der Irschener Landesstraße (L15) in Richtung Süden unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Drautal Bundesstraße (B100) fuhr die Frau in die Kreuzung ein, als es passierte: Wie die Polizei informierte, dürfte die Lienzerin einen 66-jährigen Rennradfahrer übersehen haben. „Es kam zu einer seitlichen Kollision“, schildert die Polizei. Bei dieser stürzte der Rennradfahrer und wurde schwer verletzt. „Er wurde vom Rettungshubschrauber C7 ins Landeskrankenhaus Villach gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden“, so die Polizei abschließend.