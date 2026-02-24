Einziger Weltcup-Berglauf Österreichs auch heuer in Kärnten

13 Kilometer, 1.300 Höhenmeter – und am Ende 522 Stufen im Sprint ins Ziel. Beim Großglockner Mountain Run wird Heiligenblut wieder zur Bühne für Weltklasse-Athleten. Über 1.000 Läufer kämpfen um Weltcuppunkte.

Von 3. bis 5. Juli wird Heiligenblut wieder zur „Mountain Running City“. Der Großglockner Mountain Run ist ein offizieller Bewerb im Weltcup der „World Mountain Running Association“ (WMRA) – als einziger Berglauf Österreichs. Damit zählt er laut den Veranstaltern „zu den bedeutendsten Berglauf-Events weltweit“. Heiligenblut ist dabei einer von zehn Austragungsorten, die sich über drei Kontinente verteilen

Nach 13 Kilometern wartet anspruchsvoller Zielsprint

Über 1.000 Läuferinnen und Läufer werden bei dem anspruchsvollen Wettbewerb erwartet. Und die Strecke hat es in sich: 13,3 Kilometer und 1.300 Höhenmeter vom Ortszentrum hinauf zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe inklusive legendärem Zielsprint über 522 Stufen erwartet die Sportlerinnen und Sportler. „Weltklasse-Athletinnen und -Athleten werden um wertvolle Weltcuppunkte kämpfen und alpinen Laufsport auf höchstem Niveau präsentieren“, freuen sich die Veranstalter.

Läufe für die ganze Familie

Mit dabei sind auch Topathleten wie die deutsche Doppel-Berglauf-Weltmeisterin Nina Engelhard und Berglauf-Europameister Lukas Ehrle. Gleichzeitig bleibt der Lauf ein Event für alle: Am Samstag gibt es den Großglockner Mountain Walk mit Nationalpark-Rangern, Kinderläufe sowie den neuen Fun-Bewerb „King & Queen of Heiligenblut“, bei dem in kurzen Ausscheidungsrennen gelaufen und gespielt wird.Neben sportlichen Angeboten setzen die Veranstalter auch auf ein buntes Rahmenprogramm – vom Maskottchen-Malwettbewerb für Kinder bis zur Pasta-Party und Kaiserschmarrn im Zielbereich ist alles dabei.

Berglauf bringt Wertschöpfung für Kärnten

Für die Region ist das Event auch wirtschaftlich rentabel. „Mit einer regionalen touristischen Wertschöpfung von rund 1,5 Millionen Euro im Jahr 2025 ist das Eventwochenende aus dem touristischen Kalender nicht mehr wegzudenken“, erklärt Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Hotels, Gastronomie und Bergbahnen profitieren von den zusätzlichen Nächtigungen und der internationalen Aufmerksamkeit.