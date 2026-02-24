Markante Erwärmung in Kärnten: Lawinengefahr steigt deutlich

In den nächsten Tagen soll es in Kärnten erheblich wärmer werden. Was die einen freut, kann vor allem für Tourengeher zu einer echten Gefahr werden. Mit den steigenden Temperaturen steigt auch die Gefahr durch Nassschneelawinen. Besonders betroffen sind sehr steile Sonnenhänge sowie Bereiche unterhalb von Felswänden. Vor allem unter rund 2.400 Metern Seehöhe ist die Gefahr von Nassschneelawinen hoch. Durch die Erwärmung verliert die Schneedecke rasch an Stabilität und nasse Lawinen können sich lösen. Darum schickte das Land Kärnten am 24. Feber Empfehlungen für Wintersportlerinnen und Wintersportler aus. Generell sei zu empfehlen, sich vor einer Tour die Lawinenvorhersage des Landes anzusehen.

Das empfiehlt das Land Kärnten: Touren sorgfältig planen.

Touren rechtzeitig beenden.

Lawinenauslaufbereiche beachte