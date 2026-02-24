Skip to content
/ ©Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Kurven eines Seismographen.
In der Nähe von Lavamünd ereignete sich am Dienstagabend ein Erdbeben.
Lavanttal
24/02/2026
Stärke 2,4

Im Lavanttal bebte heute Abend die Erde

In Kärnten bebte am Dienstagabend die Erde. Kurz nach 19 Uhr wurde ein Beben der Stärke 2,4 in der Nähe von Lavamünd im Lavanttal gemessen.

von Gerrit Tscheru
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)

Am 24. Feber kam es in der Nähe Lavamünd im Lavanttal zu einem leichten Erdbeben. Laut GeoSphere Austria ereignete sich das Beben um 19.07 Uhr, der Herd wurde rund acht Kilometer ostnordöstlich von Lavamünd lokalisiert. Das Erdbeben erreichte eine Stude 2,4 auf der Richterskala und wurde im Bereich des Epizentrums „leicht verspürt“. „Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten“, so die Seismologin Fee-Alexanra Rodler von der GeoSphere. Im Durchschnitt gibt es laut Auskunft der GeoSphere Austria in Kärnten pro Jahr sieben spürbare Erdbeben.

