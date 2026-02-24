87 Euro vs. 210 Euro: Das Mega-Preisloch auf Kärntens Pisten

Auch in Kärnten wird Pistengaudi für Familien zunehmend zum Luxus. Ein Preisvergleich zeigt: Für zwei Erwachsene und zwei Kinder werden bis zu 210 Euro für einen Skitag fällig.

Dass Skifahren auch in Österreich mittlerweile ein teurer Spaß ist, ist hinlänglich bekannt. Im Vorarlberger Skigebiet Silvretta Montafon zahlte eine Familie (zwei Erwachsene, zwei Kinder) aufgrund von „Dynamic Pricing“ kürzlich etwa 255 Euro für einen Skitag, wie heute.at berichtete. Doch auch auf Kärntens Pisten muss man für Pistengaudi mittlerweile tief in die Tasche greifen.

Was ist „Dynamic Pricing“? Dynamic Pricing (dynamische Preisgestaltung) bedeutet, dass Preise flexibel angepasst werden – je nach Nachfrage, Buchungszeitpunkt, Auslastung oder Saison. Ist die Nachfrage hoch (z. B. an Wochenenden oder in den Ferien), steigen die Preise. Bei geringer Nachfrage oder früher Buchung sind Tickets oft günstiger. Dieses Modell wird unter anderem bei Fluglinien, Hotels und zunehmend auch bei Skigebieten angewendet.

Weit von den Vorarlberger Preisen ist man auch in Kärnten nicht mehr entfernt. So kostet eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern ein Skitag am Katschberg in der Hauptsaison 2025/26 satte 210 Euro. Die Erwachsenenkarte kostet 69,50 Euro, für Kinder sind 35,50 Euro fällig. Jugendliche bezahlen für eine Tageskarte 52,50 Euro. Ähnlich teuer gestaltet es sich am Nassfeld mit 209 Euro für die angenommene Familie: Auch hier zahlen Erwachsene in der Hauptsaison 69,50 Euro für einen Tagesskipass, Jugendliche 52 Euro und Kinder 35 Euro. Ab dem dritten Kind gibt es hier zumindest eine Erleichterung in Form einer Kinderfreikarte – jedoch nur für Kinder, die mit den Eltern im gemeinsamen Haushalt leben: „amtlicher Familiennachweis erforderlich“, heißt es auf der Homepage.

„Kleinkinder allein 3,50 Euro pro Tag“

Und auch auf der Turracher Höhe zeigt sich ein ähnliches Bild: Tageskarten für Erwachsene kosten 68,50 Euro, Kinderkarten 35 Euro. Hier käme die besagte Familie also auf 207 Euro. In allen genannten Skigebieten fahren Kinder unter sechs Jahren gratis mit, wobei auf der Turracher Höhe eine interessante Einschränkung gilt: „Kinder unter 6 Jahren in Begleitung der Eltern frei; alleine € 3,50/Tag!“

Flattnitz am günstigsten

Am günstigsten dürften die Kärntnerinnen und Kärntner übrigens in einem kleinen Skigebiet in Mittelkärnten aussteigen: Auf der Flattnitz kostet eine Erwachsenentageskarte 25,50 Euro, Kinder fahren hier um 18 Euro. Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern kommt hier somit auf insgesamt 87 Euro für einen Skitag. Dabei ist jedoch zu beachten, dass in der heurigen Wintersaison nur zwei Schlepplifte in Betrieb sind.