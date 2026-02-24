Skip to content
/ ©Peter Waldhauser
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie die Sonne am Faaker See aufgeht.
Am Mittwoch wird es in Kärnten sonnig und mild.
Kärnten
24/02/2026
Wetterprognose

Der Mittwoch bringt Frühlingswetter nach Kärnten

Am Mittwoch wartet auf die Kärntnerinnen und Kärntner mildes Frühlingswetter. Im Laufe des Tages ist mit viel Sonne zu rechnen, die Temperaturen erreichen bis zu 15 Grad.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)

Der Mittwoch zeigt sich in Kärnten von seiner freundlichsten Seite. Abgesehen von ein paar regionalen Frühnebelfeldern startet der Tag bereits verbreitet sonnig. Auch im Klagenfurter Becken lösen sich Nebel- und flache Hochnebelfelder im Laufe des Vormittags auf, wie die GeoSphere Austria prognostiziert. Spätestens zu Mittag setzt sich überall die Sonne durch. Am Nachmittag wird es mit Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad für die Jahreszeit ausgesprochen mild. Damit gibt es einen Vorgeschmack auf den Frühling – perfekt für einen Spaziergang in der Sonne oder die erste Kaffeepause im Freien.

