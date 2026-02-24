Der Mittwoch bringt Frühlingswetter nach Kärnten

Der Mittwoch zeigt sich in Kärnten von seiner freundlichsten Seite. Abgesehen von ein paar regionalen Frühnebelfeldern startet der Tag bereits verbreitet sonnig. Auch im Klagenfurter Becken lösen sich Nebel- und flache Hochnebelfelder im Laufe des Vormittags auf, wie die GeoSphere Austria prognostiziert. Spätestens zu Mittag setzt sich überall die Sonne durch. Am Nachmittag wird es mit Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad für die Jahreszeit ausgesprochen mild. Damit gibt es einen Vorgeschmack auf den Frühling – perfekt für einen Spaziergang in der Sonne oder die erste Kaffeepause im Freien.