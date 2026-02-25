Kind (9) bei Kreuzungs-Unfall im Lavanttal verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend auf einer Kreuzung entlang der Packer Straße (B 70) im Bezirk Wolfsberg gekommen. Zwei Fahrzeuge stießen zusammen – in einem davon befand sich auch ein Kind.

Der neunjährige Bub war gemeinsam mit seinem 37-jährigen Vater aus Wolfsberg kommend in Richtung St. Andrä im Lavanttal unterwegs. „Im Bereich der Kreuzung dürfte eine 28-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg den Wagen der beiden zu spät wahrgenommen haben“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion St. Andrä im Lavanttal. In der Folge kam es zu einer Kollision. „Alle Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt“, erklären die Polizisten. Sie wurden von den Rettungskräften ins LKH Wolfsberg eingeliefert.