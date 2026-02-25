Hauptleitung betroffen: Gmünd kämpft mit Wasserrohrbruch

Am Mittwoch ist es bei einer Hauptversorgungsleitung in Gmünd in Kärnten zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Die Behebungsarbeiten laufen.

Wie die Stadtgemeinde am Mittwochmorgen mitteilte, ist in Gmünd in Kärnten eine Hauptwasserleitung gebrochen. „Die Behebungsarbeiten werden voraussichtlich bis heute Mittag dauern“, heißt es auf der Webseite. Sowohl im Ortsgebiet als auch in Richtung Karnerau kommt es aufgrund dessen zu Einschränkungen. 5-Minuten-Leser berichten des Weiteren davon, dass es zumindest in einigen Haushalten vorübergehend kein Trinkwasser gibt. Das genaue Ausmaß ist noch unklar. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.02.2026 um 08:03 Uhr aktualisiert