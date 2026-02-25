Hochwasser und Muren: Kärntner Nothilfswerk sprang 177 Mal ein

Hochwasser, Vermurungen und Co. sorgten auch 2025 in Kärnten für schwere Schäden. Besonders stark traf es die Bezirke St. Veit, Wolfsberg und Völkermarkt. Problematisch: Oft reichen Versicherungen nicht, um die Folgen zu stemmen.

Auch im Jahr 2025 blieb Kärnten vor Naturereignissen nicht verschont. „Umso wichtiger ist es, dass wir in solchen Situationen rasch, zuverlässig und unbürokratisch helfen können“, betonte Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), zuständiger Katastrophenschutzreferent, in der vergangenen Regierungssitzung. Hilfsmaßnahmen zur Behebung von Schäden an privatem Gut oder zur Linderung akuter Notstände werden über das Kärntner Nothilfswerk abgewickelt. Dieses greift dort, wo Versicherungen oder andere Hilfen nicht ausreichen.

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Landesrat Daniel Fellner

Schnelle Bewertung der Schäden

Um die Abwicklung noch effizienter zu gestalten, wurde im Jahr 2025 ein standardisiertes Bewertungsverfahren eingeführt – 5 Minuten berichtete. „Dieses ermöglicht unseren Bausachverständigen eine einheitliche und schnelle Bewertung der Schäden“, erklärt Fellner. „Damit können auch bei Großschadensereignissen zahlreiche Anträge rasch abgewickelt werden. Für die Betroffenen bedeutet das weniger Bürokratie und schneller finanzielle Unterstützung.“

1,12 Millionen Euro ausbezahlt

Insgesamt wurden 2025 Katastrophenbeihilfen in Höhe von 1.121.130 Euro an 177 geschädigte Personen ausgezahlt. Diese Mittel stammen zu 40 Prozent aus Landes- und zu 60 Prozent aus Bundesmitteln. Fellner bedankt sich abschließend bei allen Einsatzorganisationen, Gemeinden, Sachverständigen sowie Mitarbeitern: „Sie sorgen im Hintergrund dafür, dass Hilfe rasch und effizient ankommt.“