Gute Nachrichten für Öffi-Nutzer: Tickets der Kärntner Linien werden auch in der Westbahn anerkannt. Wie die Verkehrsverbund Kärnten GmbH am Mittwoch mitteilte, kann damit auch das Kärnten Ticket in den Zügen genutzt werden .

Ab 1. März 2026 starten täglich drei Westbahn-Züge zwischen Wien und Kärnten. Schon ab 26. März wird an Wochenenden und Feiertagen auf fünf Fahrten pro Richtung erhöht. Ab 29. Mai gilt diese erweiterte Frequenz dann jeden Tag. Innerhalb Kärntens hält die Westbahn an den Bahnhöfen in Kühnsdorf, am Klagenfurter Hauptbahnhof in Pörtschach am Wörthersee sowie am Villacher Hauptbahnhof. Gültig sind auch die Tickets der Kärntner Linien. Das teilte der Verkehrsverbund Kärnten GmbH am Mittwoch mit.

Häufig gestellte Fragen Wohin fährt die Westbahn? Ab März fahren die Westbahn-Züge von Wien Hauptbahnhof über Wien Meidling und Wiener Neustadt nach Bruck an der Mur, Graz, Kühnsdorf-Klopeiner See, Klagenfurt und Pörtschach am Wörthersee bis nach Villach Gilt das Kärnten Ticket auch in der Westbahn? Ja, Inhaber des Kärnten Tickets können innerhalb Kärntens auch mit der Westbahn fahren. Darf ich mit einem normalen Kärntner-Linien-Ticket auch in der Westbahn fahren? Ja. Wer ein gültiges Kärntner-Linien-Verbundticket für die genutzte Route besitzt, kann die Westbahn innerhalb Kärntens bis zum letzten Halt im Verbundraum – auf dieser Verbindung bis Kühnsdorf-Klopeiner See – uneingeschränkt nutzen. Der Ticketkauf ist über den Routenplaner und den Ticketshop der Kärntner Linien möglich. Aber Achtung: In der Westbahn gelten nur Kärntner-Linien-Tickets zum regulären Verbund-Preis. Haustarife, Ermäßigungen wie Sparschiene-Angebote, Vorteilscard-Rabatte oder andere reduzierte ÖBB-Tickets gelten nicht. Kann ich mit einem ÖBB-Ticket in der Westbahn fahren? Nein. Ein ÖBB-Ticket gilt in der Westbahn nicht – um mit diesen Zügen zu fahren, wird immer ein gültiges Westbahn-Ticket benötigt. Wo bekomme ich ein Ticket für die Westbahn? Westbahn-Tickets sind in Trafiken, im Zug und online erhältlich und ausschließlich in Zügen der Westbahn gültig.

Westbahn-Freifahrten am 28. Februar

Bereits einen Tag vor dem offiziellen Start haben Interessierte übrigens die Möglichkeit, die neue Verbindung kennenzulernen: Am Samstag, dem 28. Februar 2026, lädt die Westbahn zu kostenlosen Probefahrten zwischen Villach und Kühnsdorf-Klopeiner See – mit Zwischenhalten in Pörtschach am Wörthersee und Klagenfurt. Zum Einsatz kommen die SMILE-Hochgeschwindigkeitszüge, welche künftig auf der Südstrecke unterwegs sein werden.