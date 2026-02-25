/ ©Stadt St. Veit
Messe rückt Gesundheit und Familie in den Fokus
Am 7. März 2026 steht die Blumenhalle in St. Veit an der Glan ganz im Zeichen von Bewegung, Gesundheit und Gemeinschaft. Von 9 bis 16 Uhr lädt die Stadtgemeinde zur Familien- und Gesundheitsmesse ein.
Die Messe bietet die Möglichkeit, sich über Gesundheitsdienstleistungen und -angebote in und rund um St. Veit an der Glan zu informierten. Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) und Stadträtin Sylvia Greiler (SPÖ) werden die Veranstaltung in der Blumenhalle um 9 Uhr offiziell eröffnen. Das Rahmenprogramm bietet eine bunte Mischung aus Fachvorträgen, Mitmach-Aktionen und Unterhaltung – auch für die kleinsten Gäste. Vor Ort stehen außerdem Experten für Beratungsgespräche zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.
Programm und Vorträge
- 9 Uhr – Eröffnung Bürgermeister Martin Kulmer und Stadträtin Sylvia Greiler
- 10 bis 14 Uhr – Kochshow Bee Moser
- 10 Uhr – Claudia Trattnig: Selbstfürsorge statt Funktionieren
- 10.45 Uhr – Heidi Höfferer: SOS – Helfer für Alltag & Balance
- 11.30 Uhr – Margarethe Planteu: Zellgesundheit
- 13 Uhr – Nina Schrammel: Kinderyoga
- 13.30 Uhr – Kasperltheater
- 13.30 Uhr – Sladana Messner: Wenn Kinder nicht ins System passen – warum Förderung heute neu gedacht werden muss
- 14 Uhr – Vorstellung des Dachverbands Selbsthilfe Kärnten
- 15 Uhr – Ines Wriesnig Gesundheitsvorsorge neu gedacht – Testen statt Raten
