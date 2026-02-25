Messe rückt Gesundheit und Familie in den Fokus

Am 7. März 2026 steht die Blumenhalle in St. Veit an der Glan ganz im Zeichen von Bewegung, Gesundheit und Gemeinschaft. Von 9 bis 16 Uhr lädt die Stadtgemeinde zur Familien- und Gesundheitsmesse ein.

Die Messe bietet die Möglichkeit, sich über Gesundheitsdienstleistungen und -angebote in und rund um St. Veit an der Glan zu informierten. Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) und Stadträtin Sylvia Greiler (SPÖ) werden die Veranstaltung in der Blumenhalle um 9 Uhr offiziell eröffnen. Das Rahmenprogramm bietet eine bunte Mischung aus Fachvorträgen, Mitmach-Aktionen und Unterhaltung – auch für die kleinsten Gäste. Vor Ort stehen außerdem Experten für Beratungsgespräche zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.