Wolfsberg lädt zum Spieleabend ins Rathaus

Am 20. März lädt das Kulturreferat der Stadtgemeinde Wolfsberg zum Spieleabend im Rathausfestsaal ein. Von 16 bis 23 Uhr können Interessierte aus der ganzen Region gemeinsam neue Karten- oder Gesellschaftsspiele entdecken.

Beim 1. Wolfsberger Spieleabend stellt die Stadtgemeinde den Rathausfestsaal für Spielrunden aller Art zur Verfügung.

„Der Spieletag im Vorjahr hat uns eindrucksvoll vor Augen geführt, wie lebendig die Spielkultur in Wolfsberg ist. Daran knüpfen wir jetzt an“, erklärt Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ). Der Spieleabend richtet sich an Erwachsene, welche Lust auf gemütliche und spannende Runden haben.

Treffpunkt für Spielefans

Ideengeberin ist Vizebürgermeisterin Michaela Lientscher (SPÖ): „Egal ob ihr regelmäßig spielt, gerade eine neue Runde formt oder euren gewohnten Spielerkreis einfach einmal ‚auslagern‘ wollt – dieser Abend bietet den idealen Rahmen, gemeinsam loszulegen, neue Gruppen kennenzulernen und vielleicht sogar Spielende für zukünftige Runden zu finden“, erklärt die Kulturreferentin.

Lieblingsspiele mit anderen teilen

Alle Teilnehmenden werden eingeladen, eigene Spiele mitzunehmen – von Klassikern bis zu Nischentiteln. Als besonderes Highlight ist Manuel Grassler von „Playability“ wieder mit dabei. Er bringt ausgewählte Titel aus seiner privaten Sammlung mit und steht für Erklärungen, Empfehlungen und spannende Spielerunden bereit. Auch Snacks und Getränke dürfen selbst mitgebracht werden.

So funktioniert die Anmeldung Bevorzugt digital über die neue WhatsApp-Community „Die Lavanttaler Brettspielgruppe“, in der sich Interessierte schon im Vorfeld austauschen können.

Alternativ auch per E-Mail (angelika.loibnegger@wolfsberg.at) oder telefonisch unter 04352/537-302

Zweiter Wolfsberger Spieletag im September

Aufgrund der großen Nachfrage steht auch der nächste Spieletag bereits fest: Der 2. Wolfsberger Spieletag findet am 19. September statt – diesmal im Rathaus und im Innenhof, um noch mehr Platz zum Spielen zu schaffen.