Kärntner Schule kürzt Unterrichtszeiten – und muss jetzt alles nachholen

Mit den ÖBB-Fahrplänen änderten sich in einigen Kärntner Schulen auch die Unterrichtszeiten. „Ziel war es, allen Schülerlnnen – insbesondere jenen mit langen Anfahrtswegen aus verschiedenen Regionen Kärntens – einen pünktlichen Schulbesuch sowie eine rechtzeitige Heimfahrt zu ermöglichen“, heißt es vonseiten einer Höheren Schule in Klagenfurt in einer öffentlichen Stellungnahme. Konkret wurden dort die Unterrichtseinheiten in der 5. und 6. Stunde auf 45 anstelle von 50 Minuten gekürzt. Allerdings hatte man die Rechnung ohne die Kärntner Bildungsdirektion gemacht.

Schule muss 264 versäumte Stunden nachholen

Laut einem Medienbericht müssen die versäumten Stunden nämlich nachgeholt werden. Allein an dieser Schule betrifft das 264 Unterrichtsstunden, welche sich auf insgesamt 44 Klassen verteilen. Vonseiten der Bildungseinrichtung wird versichert, dass das „selbstverständlich stets so vorgesehen war“ – und zwar in Form von Förderstunden, projektorientiertem Unterricht sowie Schulveranstaltungen. Auf Anfrage von 5 Minuten heißt es aber vonseiten der Bildungsdirektion: „Aus den schulrechtlichen Bestimmungen sowie den verordneten Lehrplänen lässt sich ableiten, dass Förderunterricht nicht als Regelunterricht laut geltender Stundentafel zu werten ist.“ Rechtlich gesehen kann der reguläre Unterricht also nicht dadurch ersetzt werden, dass Schüler und Lehrkräfte an Förderstunden, Tagen der offenen Tür oder anderen schulischen Veranstaltungen teilnehmen. Der Ausgleich hat „durch lehrplanmäßigen Unterricht oder durch Projektunterricht zu erfolgen„.

Unterrichtszeiten erneut angepasst

Dementsprechend passte die Höhere Schule ihren Stundenplan erneut an. Aus den 45 wurden wieder 50 Minuten. Weiters wird betont: „Eine transparente und rechtskonforme Nachholung der Stunden im Einvernehmen mit der Bildungsdirektion ist vorgesehen.“ Diese arbeitet derzeit an einer rechtssicheren und organisatorisch tragfähigen Lösung für alle betroffenen Schulen. Wie gegenüber 5 Minuten erklärt wurde, werde die Anpassung der Schulzeiten derzeit intern geprüft. Wo Änderungen notwendig sind, werden die Unterrichtszeiten in enger Abstimmung mit der Bildungsdirektion angepasst – selbstverständlich unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen.