Zwei Gastrobetriebe am Großglockner in Konkurs

Eine weitere Gastropleite in Kärnten: Wie der KSV 1870 informiert, wurde über ein Gastrounternehmen, das zwei Selbstbedienungsrestaurants am Großglockner führt, ein Konkursverfahren eröffnet.

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870) bekannt gab, wurde am 25. Feber 2026 ein Konkursverfahren über das Vermögen der „Kurt Sauper Gastronomiebetriebe Großglockner GmbH“ am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. „Betrieben werden zwei Selbstbedienungsrestaurants und ein Gästewagengewerbe“, so der KSV 1870. Der genaue Schuldenstand ist aktuell noch nicht bekannt. Als Insolvenzverwalter fungiert Rechtsanwalt Thomas Borowan aus Spittal an der Drau, Gläubigerforderungen können ab sofort und bis 31. März 2026 über den KSV 1870 angemeldet werden.