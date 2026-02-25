Kärntner Landtag soll Gewerkschaftschef ausliefern

Wegen eines heftigen Wahlstreits zwischen Gerhard Köfer und Rene Willegger soll nun die Immunität des Kärntner ÖGB-Chefs fallen. Der Landtag muss über eine mögliche Auslieferung entscheiden.

Der politische Schlagabtausch zwischen dem Spittaler Bürgermeister und Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer und dem SPÖ-Landtagsabgeordneten Rene Willegger wird nun zum Fall für den Kärntner Landtag. Das Landesgericht für Strafsachen Wien hat beim Kärntner Landtag beantragt, die Immunität von Willegger aufzuheben, informiert die APA am 25. Feber. Grund ist eine Privatanklage des Team-Kärnten-Chefs wegen übler Nachrede.

Wahlstreit ausgeartet

Köfer wirft Willegger vor, ihn öffentlich schwer beschuldigt zu haben. Laut Anklage soll der SPÖ-Abgeordnete dem Bürgermeister Amtsmissbrauch, Nötigung und die Beeinflussung einer demokratischen Wahl vorgeworfen haben. Hintergrund ist eine gewerkschaftliche Wahl in Spittal. Willegger ist nicht nur Landtagsabgeordneter, sondern auch Landesvorsitzender des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) in Kärnten. In dieser Funktion soll er Köfer vorgeworfen haben, sich in die Wahl eingemischt habe. Köfer weist das entschieden zurück. Er spricht von einer „Täter-Opfer-Umkehr“ und erhebt seinerseits Vorwürfe gegen die Gewerkschaft. Mehrere Verfahren laufen bereits.

Kärntner Landtag prüft Auslieferung

Landtagsabgeordnete genießen Immunität. Das heißt: Sie können für bestimmte Handlungen nur verfolgt werden, wenn der Landtag zustimmt. Das Gericht argumentiert nun, dass die beanstandeten Aussagen nicht eindeutig außerhalb von Willeggers politischer Tätigkeit liegen. Deshalb soll der Landtag prüfen, ob er die Auslieferung – also die Freigabe für ein Strafverfahren – genehmigt. Beim ÖGB gibt man sich gelassen. Willegger werde sich „nicht hinter seiner Immunität verstecken“, heißt es. Entscheiden müsse das der Rechts- und Verfassungsausschuss des Landtags.Die Sitzung ist für den 3. März angesetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.02.2026 um 16:07 Uhr aktualisiert