Schwerer Raub geklärt: 17-jährige Russin diente als Lockvogel

Ein vermeintliches Date entpuppte sich für einen 17-jährigen Kärntner im Dezember als böser Hinterhalt. Er wurde von zwei Maskierten attackiert und verletzt. Nun nahm die Polizei drei Personen fest.

Was ein harmloses Treffen werden sollte, endete für einen 17-Jährigen im Krankenhaus. Am 1. Dezember 2025 lockte ihn eine junge Frau abends nach Althofen in eine Wohnsiedlung. Doch plötzlich sprangen zwei maskierte Männer aus dem Hinterhalt hervor. Dann ging alles ganz schnell.

Mit Baseballschlägern attackiert und verletzt

Die beiden schlugen sofort auf den Jugendlichen ein und forderten Bargeld und Handy. Dabei verwendeten sie vermutlich Baseballschläger, wie die Polizei informierte. Der 17-Jährige wehrte sich, doch die Täter hörten nicht auf, ihn zu attackieren. Erst als er ihnen einen kleinen Geldbetrag gab, konnte er flüchten. Der 17-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und musste nach einer Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht werden.

Großfahndung verlief erfolglos

Die Polizei startete sofort eine Großfahndung mit mehreren Streifen, der Schnellen Interventionsgruppe, der Bereitschaftseinheit und sogar dem Polizeihubschrauber „Libelle Alpha“. Zunächst blieb die Suche nach den maskierten Tätern jedoch ohne Erfolg.

Russin als Lockvogel

Jetzt gibt es eine Wende. Wie die Polizei am 25. Feber bekannt gab, führten die Ermittlungen der Beamten der Polizeiinspektion Althofen ins Suchtgiftmilieu. Im Zuge von Befragungen und Vernehmungen forschten sie schließlich drei Verdächtige aus. Als Lockvogel soll eine 17-jährige Russin fungiert haben, die in Klagenfurt lebt. Die beiden mutmaßlichen Angreifer sind ein 18-jähriger Iraker aus Klagenfurt und ein 18-jähriger Österreicher aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. „Alle drei sind geständig und werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt“, so die Polizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.02.2026 um 16:41 Uhr aktualisiert