Wiesenfeuer in Kärnten: 200 Quadratmeter abgebrannt

Am 25. Feber kam es gegen 14:15 Uhr auf einem Wiesenstück in der Gemeinde Diex (Bezirk Völkermarkt) zu einem Brand, wie die Polizei am Mittwoch informierte. Dabei brannten ca. 200 Quadratmeter Wiese entlang einer Straßenböschung ab. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Wie die Polizei erklärt, wurde das Feuer von der Freiwilligen Feuerwehr Haimburgerberg gelöscht. Im Einsatz standen sechs Florianis. „Es entstand kein Schaden, Personen kamen auch nicht zu Schaden“. so die Polizei abschließend.