Steinschläge bringen Öffnung von Plöckenpass ins Wanken

In den letzten Jahren war der Plöckenpass länger gesperrt als geöffnet. Seit Mitte Jänner ist die wichtige Verbindungsstraße zwischen Kötschach-Mauthen und dem italienischen Paluzza in Friaul wegen notwendiger Bauarbeiten erneut dicht.

Sensoren zeigen Steinschläge an

Die Wiedereröffnung hätte eigentlich Ende März stattfinden sollen, doch diese wackelt nun. Grund sind einmal mehr Steinschläge, wie der ORF Kärnten am 25. Feber berichtete. So sollen sich in den letzten Tagen immer wieder Felsbrocken gelöst und auf die Straße gestürzt sein, wie vor Ort eingebaute Sensoren beweisen.

Sperren über Sperren

Mittlerweile haben sich die Bauarbeiten am Plöckenpass zu einer „neverending story“ entwickelt: Nach einem Felssturz im Jahr 2023 musste die Verbindungsstraße fast eineinhalb Jahre gesperrt bleiben, im September 2025 kam es erneut zu einer Sperre. Für die Gailtaler ist die mögliche erneute Verzögerung wahrlich eine Hiobsbotschaft.